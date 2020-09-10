Pilav tarifi, yapılışı, malzemeleri | Pilav nasıl yapılır?Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişlerinde çalışacakİstanbul'da kedi parçalayan pitbullun sahibine para cezası'Macron'un içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur'Korona virüs dolayısıyla Çocuk Atölyeleri de sanal ortamda devam ediyorTrabzonspor'da yeni transfere sakatlık şoku! Anders Trondsen 6 ay yokDeha Bilimlier kimdir? Eşi kim? Kaç yaşında?Fitch: Bankaların gelirlerinde düşüş yaşanacakKPSS ÖABT sınav giriş belgeleri yayımlandıEşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden oldu
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. TRT Spor yayın akışı | TRT Spor 10 Eylül yayın akışı Perşembe

TRT Spor yayın akışı | TRT Spor 10 Eylül yayın akışı Perşembe

TRT Spor yayın akışı 10 Eylül Perşembe günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Spor severlerin sık sık takip ettiği TRT Spor'da birbirinden keyifli programların yayın günü ve saatini sizleri için derledik. İşte TRT Spor 10 Eylül yayın akışı Perşembe haberimizde...

TRT Spor yayın akışı | TRT Spor 10 Eylül yayın akışı Perşembe

TRT Spor yayın akışı bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Eylül Perşembe günü TRT Spor'da yer alan programlar ve saatlerini merak eden vatandaşlarımız için 10 Eylül Perşembe günü TRT Spor yayın akışını araştırdık.

TRT SPOR 10 Eylül 2020 Yayın Akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER

09:40 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Transfer Günlüğü

18:00 Spor Merkezi

20:00 Aktüel Futbol

22:00 Spor Akşamı

23:05 İleri Üçlü

01:30 Aktüel Futbol

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT