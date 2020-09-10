TRT Spor yayın akışı | TRT Spor 10 Eylül yayın akışı Perşembe

TRT Spor yayın akışı bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Eylül Perşembe günü TRT Spor'da yer alan programlar ve saatlerini merak eden vatandaşlarımız için 10 Eylül Perşembe günü TRT Spor yayın akışını araştırdık.

TRT SPOR 10 Eylül 2020 Yayın Akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER

09:40 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Transfer Günlüğü

18:00 Spor Merkezi

20:00 Aktüel Futbol

22:00 Spor Akşamı

23:05 İleri Üçlü

01:30 Aktüel Futbol