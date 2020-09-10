TRT Spor yayın akışı | TRT Spor 10 Eylül yayın akışı Perşembe
TRT Spor yayın akışı 10 Eylül Perşembe günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Spor severlerin sık sık takip ettiği TRT Spor'da birbirinden keyifli programların yayın günü ve saatini sizleri için derledik. İşte TRT Spor 10 Eylül yayın akışı Perşembe haberimizde...
TRT Spor yayın akışı bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Eylül Perşembe günü TRT Spor'da yer alan programlar ve saatlerini merak eden vatandaşlarımız için 10 Eylül Perşembe günü TRT Spor yayın akışını araştırdık.
TRT SPOR 10 Eylül 2020 Yayın Akışı
06:58İstiklal Marşı
07:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
09:40 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Transfer Günlüğü
18:00 Spor Merkezi
20:00 Aktüel Futbol
22:00 Spor Akşamı
23:05 İleri Üçlü
01:30 Aktüel Futbol