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TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam sevilen dizi "Benim Adım Melek" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

24 Şubat 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Benim Adım Melek" adlı dizi yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Şubat 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT'de

TRT 1 24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler 
19:00 Ana Haber 
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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