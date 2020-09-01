Trump felç mi geçirdi? Sosyal medyadan yanıt "Şimdi de felç geçirdiğimi iddia ediyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, felç geçirdiği ve Walter Reed Sağlık Merkezi'ne kaldırıldığı iddiaların sosyal medyadan yanıt verdi. Trump, "Şimdi de felç geçirdiğimi iddia ediyorlar. Bu olmadı. Yalan haberler." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, felç geçirdiği iddialarını yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Asla durmuyor. Şimdi de favori başkanınız olan benim Walter Reed Sağlık Merkezi'ne kaldırıldığımı ve felç geçirdiğimi söylüyorlar. Söylenenler asla bu adayın başına gelmedi. Yalan haberler. Belki de bu iddialar, başka bir partinin başkan adayının başına gelmiştir" dedi.