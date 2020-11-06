Trump: "Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim"

Donald Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz açıklanmayan başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AMERİKAN HALKI ŞEFFAFLIĞI HAK EDİYOR"

Donald Trump, açıklamasında ABD'de halkın tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirterek, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadelerine yer verdi.

Trump, en başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini vurgulayarak, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktıklarını ifade etti.

"MİLLETİMİZ İÇİN SAVAŞMAKTAN ASLA VAZÇEÇMEYECEĞİM"

Donald Trump yaptığı açıklamada, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi.