Trump: Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Joe Biden şu an için önde gidiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinde sayımlar devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN SEÇİM EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Trump'ın bu açıklaması sonrası ekibinden açıklama geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri hakkında basın karşısına geçen Donald Trump'ın ekibi açıklamada bulundu.

Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının sürdüğü Kongre Merkezi'ne geldi.

"SANDIKLAR HAKKINDA ERİŞİM SAĞLAYAMIYORUZ"

Trump'ın ekibi "Seçimin seyri hakkında, sandıklar hakkında erişim sağlayamıyoruz. Her alanda engelleniyoruz." dedi.

TRUMP, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKLA SUÇLANDI

Ayrıca AGİT seçim gözlemci heyeti ise Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı görevi kötüye kullanmakla suçladı.

AGİT'İN RAPORU

Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkanlık seçimi ile ilgili rapor yayımlayan AGİT, seçimin yüksek derecede katılım, zorlu ve rekabetçi bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca Cumhuriyetçi aday Trump'ın seçim esnasındaki açıklamalarına atıfta bulunan AGİT'in, raporunda şu ifadeler kullanıldı:

"Rekabetçi 3 Kasım seçimi genel anlamda iyi yönetilmiş olsa da büyük yasal belirsizlik ve agresif kampanya söylemleriyle beslenen, kapsamlı politika tartışmaları barındırmayan, sistematik sahtekarlığa ilişkin temelsiz iddialar içeren son derece kutuplaşmış siyasi bir ortamda gerçekleşti."

Rapor ile ilgili açıklamada bulunan AGİT Gözlem Masası Koordinatörü Michael Georg Link ise doğrudan Trump'ın söylemlerine dikkati çekti.

Trump'ı asılsız iddialarda bulunmakla suçlayan Link, "Seçim gecesi de dahil olmak üzere, özellikle görevdeki başkan tarafından sistematik eksikliklere ilişkin temelsiz iddialar, halkın demokratik kurumlara olan güvenine zarar veriyor." dedi.

TRUMP, DEMOKARLARI OY ÇALMAKLA SUÇLAMIŞTI

Seçim sonuçları gelmeye devam ederken yerel saatle sabaha karşı canlı açıklama yapan Trump, sonuçların açıklanmasında kesinti yaşanmasına dikkati çekerek Demokratları "oy çalmakla" suçlamıştı.

Trump konuşmasında, "Demokratlar bu seçimleri kazanamayacağını biliyor. O zaman 'Hadi mahkemeye gidelim' dediler. Bu ülkemiz için bir utançtır. Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da." ifadesini kullanmıştı.