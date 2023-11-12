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Trump'dan çok dikkat çekici Erdoğan açıklaması: 'Erdoğan çok sert konuştu bu hiç iyiye işaret değil'
ABD eski başkanı Donald Trump, Gazze'deki İsrail Hamas savaşı ile ilgili bir soruya çok çarpıcı bir açıklamada bulunarak 'Erdoğan çok sert konuştu bu hiç iyiye işaret değil' diye cevap verdi
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