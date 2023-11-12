Trump'dan çok dikkat çekici Erdoğan açıklaması: 'Erdoğan çok sert konuştu bu hiç iyiye işaret değil'

ABD eski başkanı Donald Trump, Gazze'deki İsrail Hamas savaşı ile ilgili bir soruya çok çarpıcı bir açıklamada bulunarak 'Erdoğan çok sert konuştu bu hiç iyiye işaret değil' diye cevap verdi

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Trump'dan çok dikkat çekici Erdoğan açıklaması: 'Erdoğan çok sert konuştu bu hiç iyiye işaret değil' 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100’ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500’ünü çocuklar ve 3 bin 27’sini kadınlar oluşturuyor.

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