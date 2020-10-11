Trump’ın başkalarına koronavirüs bulaştırma riski var mı? Doktoru açıkladı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Çin virüsü olarak tanımlayan Trump virüse yakalandıktan sıonra tedavisi gördü. Trump, 6 Ekim’de hastaneden taburcu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a geri dönerek kendisini destekleyenler ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'ın balkonunda 'maske takmadan' konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, destekçilerine seslendi.

Trump’ın doktoru Sean Conley Trump’ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

"TRUMP'IN VİRÜSÜ BAŞKALARINA BULAŞTIRMA RİSKİ YOK"

Conley, “ABD liderinde son 24 saatte yüksek ateş gibi hiçbir korona virüs semptomu görülmedi. Yaptığımız tıbbı testlerin sonuçlarına göre Trump’ın aktif olarak virüsü başkalarına bulaştırma riski yok" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Trump’ın artık korona virüsü bulaştırmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. ABD 7 milyon 94 bin 505 vaka ve 219 bin 282 can kaybı sayısıyla şu ana kadar korona virüsten dünyada en çok etkilenen ülke olmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim tarihinde kendisinin ve eşi Melania Trump’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş, ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Trump, 6 Ekim’de ise hastaneden taburcu olmuş, Beyaz Saray’a geri dönmüştü.