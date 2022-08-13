Trump'ın evinde yapılan aramada neler çıktı neler! Öyle belgeler varmış ki ulusal çıkarlar zarar görebilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde yapılan aramalarda 11 set “çok gizli” mührü olan belgenin bulunduğu ortaya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Trump'ın evinde yapılan aramada neler çıktı neler! Öyle belgeler varmış ki ulusal çıkarlar zarar görebilir

ABD ve dünya, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yapılan baskını konuşuyor. 8 Ağustos Pazartesi günü FBI, Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesine baskın düzenlemişti. Yaklaşık 40 FBI ajanın 9 saat süren arama sonrası 10'dan fazla kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

Trump'ın evinde yapılan aramada neler çıktı neler! Öyle belgeler varmış ki ulusal çıkarlar zarar görebilir

ADALET BAKANI BASKINA ONAY VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump'ın malikanesine yapılan baskının onayıyla yapıldığını söyleyerek Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Trump da bu sabah yaptığı açıklamada, arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Trump'ın evinden yapılan aramalarda çok önemli belgelere ulaşıldığı ortaya çıktı.

Trump'ın evinde yapılan aramada neler çıktı neler! Öyle belgeler varmış ki ulusal çıkarlar zarar görebilir

ÇOK GİZLİ MÜHRÜ BULUNAN BELGELERE EL KOYULDU

Mahkeme kayıtlarına göre FBI ajanlarının 11 set “çok gizli” mühürlü belgeye el koydukları görüldü.

Yayımlanan “arama emri”nin detaylarında ise federal ajanların, Casusluk Yasası kapsamında savunma bilgilerinin toplanması, iletilmesi veya kaybedilmesini içeren üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verildi.

Trump'ın evinde yapılan aramada neler çıktı neler! Öyle belgeler varmış ki ulusal çıkarlar zarar görebilir

ÜLKENİN ÖNEMLİ SIRLARINA AİT BELGELER BULUNDU

Ele geçirilen kayıtlar arasında ayrıca, ülkenin en önemli sırlarını koruma amaçlı özel bir kategori olan ve kamuya ifşa edildiğinde ulusal çıkarların zarar göreceği belirtilen "Hassas bölümlere ayrılmış bilgiler"e ait belgelerin ve bazı Başkanlık kayıtlarının yer aldığı dikkati çekti.

Mahkeme kayıtlarında, söz konusu belgeler veya içerebilecekleri bilgiler hakkında ise daha detaylı ayrıntılara yer verilmedi.

Toplam 3 sayfalık “El konulan malzemeler” listesinin altında, Mar-a-Lago’daki arama sırasında hazır bulunan Trump’ın avukatı Christina Bobb’un imzasının yer aldığı görüldü.

Trump'ın evinde yapılan aramada neler çıktı neler! Öyle belgeler varmış ki ulusal çıkarlar zarar görebilir

KAYNAK: AA

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