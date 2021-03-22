Trump'ın İstihbarat Direktörü: İnsan teknolojisiyle açıklanamayan UFO gözlemlerine dair çok sayıda gizli rapor var

ABD eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, insanlığı meraklandıran bir açıklama yaptı. Ratcliffe, günümüz insan teknolojisiyle açıklanması mümkün olmayan UFO manevralarına ilişkin çok sayıda gizli rapor olduğunu belirtti. Ratcliffe, bu bilgilerin yayımlanmasının insanlığın yararına olacağının altını çizdi.

"KAMUOYUNA AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA GÖZLEM YAPILDI"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan, Ratcliffe, kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla UFO gözlemi yapıldığını belirtti. Ratcliffe, UFO gözlemi deyince açıklaması zor eylemlerde bulunan nesnelerin deniz ve hava kuvvetleri pilotları tarafından görülmesi ya da uydu görüntülerinde yakalanmasının söz konusu olduğunu ve bu tür vakaların birden fazla sensör tarafından kayda geçirildiğini belirtti.

Görevden ayrılmadan önce daha fazla gizli bilgiye ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Ratcliffe, askeri yetkililerin mantıklı açıklama aradığını, ama pek çok vakada bunun mümkün olmadığını aktardı. Eski İstihbarat Direktörü, "Gördüğümüz bazı şeyler için iyi bir açıklamamızın bulunmadığı durumlar oldu" dedi.