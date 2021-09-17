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  3. Trump'tan ABD'ye korku salan bomba açıklama! Öyle bir şey söyledi ki, programda yayın kesildi!

Trump'tan ABD'ye korku salan bomba açıklama! Öyle bir şey söyledi ki, programda yayın kesildi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, konuk olarak katıldığı canlı yayında "Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ABD diye bir ülke kalmayacak" dedi.

Trump'tan ABD'ye korku salan bomba açıklama! Öyle bir şey söyledi ki, programda yayın kesildi!

Eski ABD Başkanı Donald trump Newsmax televizyonuna canlı yayında verdiği röportaj esnasında, Joe Biden'ın göreve gelmesiyle ABD'nin raydan çıktığını ve bu durum daha önce hiç bu kadar ciddi boyuta gelmediğini dile getirdi. 

Trump'tan ABD'ye korku salan bomba açıklama! Öyle bir şey söyledi ki, programda yayın kesildi!

Eski Başkanın, "2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak" demesiyle, canlı yayın birden kesildi, yayının geri gelmesinin ardından sunucu Sean Spicer Trump ile yaptığı röportajı hızlı bir şekilde sonlandırdı.

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