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Trump'tan seçim açıklaması: Sonuçları hiçbir zaman bilinemeyebilir

ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaygın olarak tercih edileceği tahmin edilen posta yoluyla oy kullanılması seçeneğini eleştirerek seçim sonuçlarının bu nedenle hiçbir zaman bilinemeyebileceğini iddia etti.

Trump'tan seçim açıklaması: Sonuçları hiçbir zaman bilinemeyebilir

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl yaygın şekilde uygulanacak posta yoluyla oy kullanma nedeniyle, 3 Kasım'daki başkanlık seçim sonuçlarının hiçbir zaman "kesin olarak belirlenemeyebileceğini" iddia etti. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullanılması tartışmaları sıcaklığını koruyor.

Trump'tan seçim açıklaması: Sonuçları hiçbir zaman bilinemeyebilir

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl, seçmenlere ya da herhangi bir yere, seçmenlerin talebi olmadan gönderilen devasa miktardaki oy pusulaları nedeniyle, 3 Kasım seçimlerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir. Bazıları da zaten bunu istiyor." ifadesini kullandı.

Postayla kullanılan oylar nedeniyle şimdiden bazı sorunların ortaya çıkmaya başladığını vurgulayan Trump, "Bu postayla oy pusulası deliliğini durdurun." çağrısında bulundu.

 

Berna Akkaya
Editör


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