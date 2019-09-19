Trump'tan skandal sözler: İslam'ı övmekten vazgeçmezseniz...

Amerikan Associated Press'in yayımladığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kuzey Carolina ve Duke üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü Orta Doğu çalışmaları programına sağlanan fonun kötüye kullanıldığını belirtti ve programda ideolojik önceliklerin ve İslam'ın olumlu yanlarının fazlasıyla öne çıkarıldığını öne sürdü.

TRUMP YÖNETİMİNDEN TEHDİT: FONU KESERİZ

ABD Eğitim Bakanlığının program kuruluna gönderdiği 29 Ağustos tarihli mektupta ise bu programın önermelerinin 22 Eylül'e kadar değiştirilmesi gerektiği, aksi halde kendilerine sağlanan federal fonun kesileceği belirtildi.

Söz konusu program geçen yıl 235 bin dolar yardım almıştı.