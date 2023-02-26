Tshepo Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Gumede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tshepo Gumede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tshepo Gumede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tshepo Gumede 21 Nisan 1991 tarihinde Dobsonville, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tshepo Gumede Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tshepo Gumede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tshepo Gumede'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tshepo Gumede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tshepo Gumede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tshepo Gumede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tshepo Gumede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2012 yılında Platinum Stars

29 Ocak 2015 yılında Orlando Pirates

26 Temmuz 2016 yılında Cape Town City

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2019 yılında AmaZulu FC

2 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

25 Kasım 2020 yılında Cape Umoya Utd.

27 Ağustos 2021 yılında Marumo

Tshepo Gumede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tshepo Gumede şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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