Tshepo Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Gumede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tshepo Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tshepo Gumede ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tshepo Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Gumede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tshepo Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Gumede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tshepo Gumede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tshepo Gumede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tshepo Gumede 21 Nisan 1991 tarihinde Dobsonville, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tshepo Gumede Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tshepo Gumede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tshepo Gumede'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tshepo Gumede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tshepo Gumede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Tshepo Gumede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tshepo Gumede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2012 yılında Platinum Stars

29 Ocak 2015 yılında Orlando Pirates

26 Temmuz 2016 yılında Cape Town City

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2019 yılında AmaZulu FC

2 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

25 Kasım 2020 yılında Cape Umoya Utd.

27 Ağustos 2021 yılında Marumo

Tshepo Gumede kimdir

Tshepo Gumede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tshepo Gumede şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arcadia Shepherds, SuperSport United

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tshepo Gumede nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Zinedine De Kock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zinedine De Kock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zinedine De Kock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zinedine De Kock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeremy Del Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Del Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeremy Del Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Del Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zanoxolo Mduli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zanoxolo Mduli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zanoxolo Mduli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zanoxolo Mduli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan Congo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Congo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan Congo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Congo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi