TSK, terör hedeflerini yerle bir etti! HDP'yi korku sardı: Avrupa'dan yardım istediler

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından gece saatlerinde yapılan paylaşımda, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanılarak bir F-16 savaş uçağının fotoğrafı paylaşıldı. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Suriye ve Irak'taki terör kamplarına yönelik saldırı düzenlediği öğrenildi.

BAKANLIK OPERASYONUN DETAYLARINI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın icra edildiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı: "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir."

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HDP'DEN AÇIKLAMA

Operasyon, dünyada geniş yankı uyandırırken HDP, hava harekatından rahatsız oldu. HDP'nin Avrupa Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda "IŞİD'in Kobani'de yenilgisi başladı. Türk savaş uçakları şu anda Kobani ilçe merkezini ve Kuzey Doğu Suriye'deki diğer bazı yerleri bombalıyor. Erdoğan seçim kampanyasına çoktan başlamış görünüyor. Tüm saldırılar derhal durdurulmalı!" ifadelerine yer verildi.

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından "TSK’nin hava saldırıları bir an önce son bulmalıdır! " ifadesi kullanılarak açıklama yapıldı.