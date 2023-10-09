TSK terörü bitirmeye kararlı! Suriye'nin kuzeyindeki terör kampları böyle vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları paylaştı.

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TSK terörü bitirmeye kararlı! Suriye'nin kuzeyindeki terör kampları böyle vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları paylaştı.

MSB, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini yok ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"ARALIKSIZ VURUYORUZ"

"Durmadan, yorulmadan" notuyla paylaşılan görüntüde "Meşru müdafaa kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

TSK terörü bitirmeye kararlı! Suriye'nin kuzeyindeki terör kampları böyle vuruldu!

TSK terörü bitirmeye kararlı! Suriye'nin kuzeyindeki terör kampları böyle vuruldu!

TSK terörü bitirmeye kararlı! Suriye'nin kuzeyindeki terör kampları böyle vuruldu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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