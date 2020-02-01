TSK'da yeni dönem başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bere dönemi resmen başlıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile perşembe günü bir araya gelmişti ve konuk komutanı Genelkurmay Kararganı'nda bir tören eşliğinde karşılamıştı.

Yeni sistemin ilk izleri ise bu törende görüldü. Güler'in, üniformasında bir detay gözlerden kaçmadı. Daha önceki örenlerde şapka takan Orgeneral Güler'in, bu törende ise bere kullandığı detayı gözlerden kaçmadı.

ARTIK BERE KULLANILACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinde resmi üniformada bere kullanımı, yeni başlayan uygulamanın sonucu hayata geçen bir değişiklik.

Milli Savunma Bakanlığınca uzun süredir devam eden çalışmanın ardından artık "karacılar", bazı törenler dışında, "harici kıyafet" olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine "bere", Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanacak.

Söz konusu çalışma sırasında diğer ordular ve yurt dışındaki uygulamalar dikkate alındı. Şapkaya oranla daha fazla hareket serbestesi, kullanım kolaylığı kazandıran bere kullanımına ilişkin çeşitli örnekler hazırlandı.

AYRI RENKLERİ OLACAK

Çalışmanın onaylanmasının ardından üniforma ile haki renkte bere kullanılmasına yönelik değişiklik, kıyafet yönetmeliğinde yayımlanarak hayata geçirildi.

Böylece daha önce eğitim kıyafetinde kullanılan bere, resmi üniformalarda da takılmaya başlandı. Haki olarak belirlenen berenin tankçılar tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bordo olarak kullanılacağı öğrenildi.

Türk Ocağı’nda ‘Ülkemizin jeopolitik konumu ve Silahlı Kuvvetlerimizin ilişkisi’ konferansı

Türk Silahlı Kuvvetleri Kamikaze İHA’larla donatılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından Prof. Dr. Günsel’e altın madalya

Çin’e giden TSK uçağı Vuhan kentine iniş yaptı

Terör örgütünü TSK ve MİT korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyorlar