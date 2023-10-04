TSK'dan Ankara saldırısına cevap! Irak'ın kuzeyinde 36 hedef, nokta atışla imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son üç gün içinde Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatında 36 hedefin imha edildiği açıklandı.

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TSK'dan Ankara saldırısına cevap! Irak'ın kuzeyinde 36 hedef, nokta atışla imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son üç gün içinde Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatında 36 hedefin imha edildiği açıklandı. Harekatta tanker uçakları ve Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı.

Milli Savunma Bakanlığınca dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği açıklanmıştı.

Kandil ve güneyindeki Asos'un da yer aldığı bölgelere yapılan ve "terörü kaynağında yok etme" stratejisi ile gerçekleştirilen harekatın detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emriyle savaş uçakları yurt genelindeki üç farklı muharip üsten kalkarak, sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki teröristlerin kullandığı noktaları eş zamanlı vurdu.

Gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla terör örgütü tarafından kullanılan barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargahın bulunduğu hedefler tahrip edildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı. İnsansız hava araçları ve tanker uçakların da bulunduğu hava araçlarının görev aldığı hava harekatında bölgedeki 16 hedef tahrip edildi. Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki bölgelere üç gün içinde ikinci büyük hava harekatını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, harekatlarda toplam 36 hedefin imha edildiğini belirtti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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