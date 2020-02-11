TSK'dan rejime sert cevap: 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "İdlib'de 51 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada İdlib'de 51 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.
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