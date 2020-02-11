TSK'dan rejime sert cevap: 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada İdlib'de 51 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.

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