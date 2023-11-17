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TSK'dan son dakika açıklaması! Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Türk silahlı kuvvetleri amansız bir şekilde teröristlere nefes aldırmayarak operasyonlarına devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyin 13 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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