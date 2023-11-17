TSK'dan son dakika açıklaması! Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk silahlı kuvvetleri amansız bir şekilde teröristlere nefes aldırmayarak operasyonlarına devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyin 13 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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TSK'dan son dakika açıklaması! Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi 1


Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

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