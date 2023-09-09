TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı katıldığı bir televizyon programında TSK'ya dil uzatarak çirkin ifadelerde bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma başlatıldığı duyurdu.

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TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

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