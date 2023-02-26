Tsotne Chotalishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsotne Chotalishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsotne Chotalishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsotne Chotalishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsotne Chotalishvili 6 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ცოტნე ჩოთალიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsotne Chotalishvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tsotne Chotalishvili'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tsotne Chotalishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsotne Chotalishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsotne Chotalishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsotne Chotalishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Gagra

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında WIT Georgia II

1 Ocak 2021 yılında WIT Georgia

Tsotne Chotalishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsotne Chotalishvili şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Tsotne Chotalishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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