Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un birlikte verdikleri poz kafaları karıştırdı! 'Arkadaşız' dedi ama...

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un arasında çıkan aşk iddiaları hala gündemde yer alırken ikilinin yeni pozlarının ortaya çıkması kafaları karıştırdı.

Netflix'te yayınlanacak olan Another Self dizisinde başrolleri paylaşan ikili hakkında çıkan aşk iddialarını reddediyor.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolünü paylaştığı 'Another Self' dizisinin çekimleri sürüyor. Netflix'te yayınlanacak projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram'dan yayınlamasıyla Büyüküstün ve Boz'un samimi halleri takipçilerinin gözünden kaçmadı.

"GERÇEKTE OLAN"

Çekimin son anlarında gözlerinin açık olduğu poza Alptekin, "Uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan" diyerek, ikinci karede gözlerinin kapalı olduğu anı yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Athena konserinde, Boz'la arasında çıkan aşk iddiaları hakkında konuşan Büyüküstün, "Arkadaşız. Adım herkesle yazılıyor" diyerek, yalanlamıştı.