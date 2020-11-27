Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt!

Uzun süre aşk yaşadığı Umut Evirgen ile ayrıldıktan sonra adının bir çok isimle aşk dedikodularına karıştığı Tuba Büyüküstün'ün kendinden 9 yaş küçük oyuncu Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İddiaların ardından bir süre sessiz kalan Tuba Büyüküstün sonrasında sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'İlişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz... Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım."

Ekin Mert Daymaz ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.