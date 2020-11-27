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  3. Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt!

Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt!

Tuba Büyüküstün'den genç oyuncu Ekin Mert Daymaz ile hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından yanıt geldi.

Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt!

Uzun süre aşk yaşadığı Umut Evirgen ile ayrıldıktan sonra adının bir çok isimle aşk dedikodularına karıştığı Tuba Büyüküstün'ün kendinden 9 yaş küçük oyuncu Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt!

İddiaların ardından bir süre sessiz kalan Tuba Büyüküstün sonrasında sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt!

"Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'İlişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz... Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım."

Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt!

Ekin Mert Daymaz ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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