Her yıl üniversite sınavında başarı sağlayan öğrencilere yönelik düzenlenen burs imkanlarından yararlanmak isteyen adaylara TÜBİTAK'tan müjdeli haber geldi. TÜBİTAK resmi internet sitesinden bu yıl YKS sınavında ilk 25 bine giren öğrencilere yönelik 4000 TL burs imkanı sağlanacağını duyurdu. Bunun ardından "TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

TÜBİTAK BURSU NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

TÜBİTAK, 2021 YKS üniversite sınavına giren ve ilk 25 bine girerek başarı sağlamış öğrencilere yönelik bir burs imkanı sağladı. TÜBİTAK tarafından hazırlanan tercih listesine uygun bölümleri kazanan öğrenciler bu burstan yararlanabilecek. Öğrencilere akademik yaşamları boyunca her ay 4000 TL burs imkanı verilerek eğitim hayatlarında maddi sıkıntı çekmeleri önlenecek.

TÜBİTAK BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

Lisans Burs Programı kapsamında verilecek eğitim desteği için başvurular 25 Ekim-12 Kasım tarihleri olarak belirlendi. Başvurular ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden alınacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sol bölümde yer alan "Başvurularım" butonundan gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilir. Ancak başvuru yapacak adayların TÜBİTAK tarafından belirlenen şartlara uygun olmaları gerekmektedir. Yapılan açıklamada öğrencilerin TYT puan türünden ilk 25 bine girerek aşağıdaki bölümlere kayıt yaptıran adaylar başvuru yapabilecek. İşte belirlenen bölümler;

Sayısal Bölümler

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Eşit Ağırlık ve Sözel Bölümler

Türk Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Tarih

Coğrafya

Sosyoloji

Antropoloji

Arkeoloji

Sanat Tarihi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

İlahiyat