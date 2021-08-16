ÖTV indirimli araç fiyatları belli oldu mu? İndirimli Volkswagen Golf fiyat listesi 202130 ağustos zafer bayramı kargolar açık mı 2021? Kargolar çalışıyor mu?Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere 71 kişi öldüKabil'de uçuş esnasında üç kişi tutundukları uçaktan düştü!Ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat'ın başrolleri belli oldu! İşte o bomba iki isim...Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli? Neden ve kaç yaşında şehit oldu?Beşiktaş Batshuayi'i İstanbul'a getiriyor! Beklenen belgeler gelince uçak bileti alınacak!Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan ek doz açıklaması: Böyle bir tıbbi gereklilik kesinlikle yokturAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden "Sütyen giyseydin" yorumları yağdı
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

YKS 2021 adaylarının üniversite sınavı sonrası tercih dönemleri devam ederken, TÜBİTAK'tan duyuru geldi. Resmi internet sitesinde yayınlanan duyuru da ilk 25 bin sıralamaya giren öğrencilere 4000 TL burs imkanı sağlanacağı kaydedildi. Bu haberin ardından adaylar " TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Her yıl üniversite sınavında başarı sağlayan öğrencilere yönelik düzenlenen burs imkanlarından yararlanmak isteyen adaylara TÜBİTAK'tan müjdeli haber geldi. TÜBİTAK resmi internet sitesinden bu yıl YKS sınavında ilk 25 bine giren öğrencilere yönelik 4000 TL burs imkanı sağlanacağını duyurdu. Bunun ardından  "TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

TÜBİTAK BURSU NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

TÜBİTAK, 2021 YKS üniversite sınavına giren ve  ilk 25 bine girerek başarı sağlamış öğrencilere yönelik bir burs imkanı sağladı. TÜBİTAK tarafından hazırlanan tercih listesine uygun bölümleri kazanan öğrenciler bu burstan yararlanabilecek. Öğrencilere akademik yaşamları boyunca her ay 4000 TL burs imkanı verilerek eğitim hayatlarında maddi sıkıntı çekmeleri önlenecek.

TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

TÜBİTAK BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

Lisans Burs Programı kapsamında verilecek eğitim desteği için başvurular 25 Ekim-12 Kasım tarihleri olarak belirlendi. Başvurular ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden alınacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sol bölümde yer alan "Başvurularım" butonundan gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilir. Ancak başvuru yapacak adayların TÜBİTAK tarafından belirlenen şartlara uygun olmaları gerekmektedir. Yapılan açıklamada öğrencilerin TYT puan türünden ilk 25 bine girerek aşağıdaki bölümlere kayıt yaptıran adaylar başvuru yapabilecek. İşte belirlenen bölümler;

Sayısal Bölümler

Matematik

Fizik 

Kimya

Biyoloji

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Eşit Ağırlık ve Sözel Bölümler

Türk Dili ve Edebiyatı 

Felsefe

Tarih

Coğrafya

Sosyoloji

Antropoloji

Arkeoloji

Sanat Tarihi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

İlahiyat

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT