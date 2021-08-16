TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?
YKS 2021 adaylarının üniversite sınavı sonrası tercih dönemleri devam ederken, TÜBİTAK'tan duyuru geldi. Resmi internet sitesinde yayınlanan duyuru da ilk 25 bin sıralamaya giren öğrencilere 4000 TL burs imkanı sağlanacağı kaydedildi. Bu haberin ardından adaylar " TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
Her yıl üniversite sınavında başarı sağlayan öğrencilere yönelik düzenlenen burs imkanlarından yararlanmak isteyen adaylara TÜBİTAK'tan müjdeli haber geldi. TÜBİTAK resmi internet sitesinden bu yıl YKS sınavında ilk 25 bine giren öğrencilere yönelik 4000 TL burs imkanı sağlanacağını duyurdu. Bunun ardından "TÜBİTAK bursu nedir, kimler alabilir? TÜBİTAK bursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...
TÜBİTAK BURSU NEDİR, KİMLER ALABİLİR?
TÜBİTAK, 2021 YKS üniversite sınavına giren ve ilk 25 bine girerek başarı sağlamış öğrencilere yönelik bir burs imkanı sağladı. TÜBİTAK tarafından hazırlanan tercih listesine uygun bölümleri kazanan öğrenciler bu burstan yararlanabilecek. Öğrencilere akademik yaşamları boyunca her ay 4000 TL burs imkanı verilerek eğitim hayatlarında maddi sıkıntı çekmeleri önlenecek.
TÜBİTAK BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?
Lisans Burs Programı kapsamında verilecek eğitim desteği için başvurular 25 Ekim-12 Kasım tarihleri olarak belirlendi. Başvurular ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden alınacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sol bölümde yer alan "Başvurularım" butonundan gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilir. Ancak başvuru yapacak adayların TÜBİTAK tarafından belirlenen şartlara uygun olmaları gerekmektedir. Yapılan açıklamada öğrencilerin TYT puan türünden ilk 25 bine girerek aşağıdaki bölümlere kayıt yaptıran adaylar başvuru yapabilecek. İşte belirlenen bölümler;
Sayısal Bölümler
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Eşit Ağırlık ve Sözel Bölümler
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Antropoloji
Arkeoloji
Sanat Tarihi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
İlahiyat