Tuğba Ekinci, Al Sana Haber'de Mehter Marşı ile karşılandı! Gidişi gibi dönüşü de olay yarattı! Gözyaşlarını tutamadı

İlk başladığında Nihat Doğan, Ebru Polat, Tuğba Ekinci ve Bahar Candan’ı yorumcu olarak seyirci ile buluşturan Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü yaptığı “Al Sana Haber” programında Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci arasında Türk-Kürt tartışması yaşanmıştı.

TERK ETMİŞTİ

10 Kasım'daki canlı yayında Tuğba Ekinci "Bugün 10 Kasım Atatürk’ün çocuklarıyız biz, bugün özel bir gün bölücülüğü bırak, bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez Nihat Doğan, Burası Türkiye ve hepimiz önce Türküz” diyerek elindeki Türk Bayrağını alıp Nihat Doğan’ın üstüne yürümüş ve ardından İstiklal Marşını söyleyerek stüdyoyu terk etmişti.

GERİ GELDİ

Geçtiğimiz gün programa geri gelen Tuğba Ekinci için Al Sana Haber, Mehter takımı Hücum marşıyla açıldı. Stüdyodaki herkes gibi izleyicilerde şaşkındı.

Seyhan Soylu; “Biz Kürt ve Türk kardeşiz. Aslında ikisi de aynı şeyi söylüyorlar, ama aynı Türkiye gibi maalesef birbirimizi dinlemediğimizden bu kargaşalar, tartışmalar oluyor. Biz kardeşiz. Asla iki toplumunda, onların sevdiği sanatçılarında arasında Husumet olamaz. Bugün Tuğba Ekinci ile mehter yarın davul, zurna ile halay ile Nihat Doğan biz bu yüzden Türkiye’yiz. İşte Tuğba Ekinci İzmir Marşı ile geliyor.’’ dedi.

Tuğba Ekinci stüdyoya girdiğinde bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Tuğba Ekinci ise; “Beni destekleyen mesaj atan yanımda olan herkese teşekkür ederim. Çok duygulandım. Çok gururlandım” diyerek yeniden programdaki yerini aldı.