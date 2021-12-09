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  3. Tuğba Ekinci'nin Nihat Doğan'a öfkesi dinmiyor! Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan bayrağıyla olan fotoğrafı paylaştı! "Kendi gerçeği ortada"

Tuğba Ekinci'nin Nihat Doğan'a öfkesi dinmiyor! Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan bayrağıyla olan fotoğrafı paylaştı! "Kendi gerçeği ortada"

Al Sana Haber programına geri dönen Tuğba Ekinci yine yaptı yapacağını. Tuğba Ekinci, Instagram hesabından daha önce de paylaştığı Nihat Doğan'ın bir eylemde Abdullah Öcalan bayrağıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak öfke kustu.

Tuğba Ekinci'nin Nihat Doğan'a öfkesi dinmiyor! Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan bayrağıyla olan fotoğrafı paylaştı! "Kendi gerçeği ortada"

Flash Tv’de Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünde yayınlanan Al Sana Haber programı her gün yeni bir olayla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Yorumcuları arasında Nihat Doğan, Bahar Candan, Ebru Polat ve Tuğba Ekinci gibi isimlerin yer aldığı programın her sahnesi olay olmaya devam ediyor.

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde yaşanan Türk-Kürt kavgası sonrası Nihat Doğan’la tartışan Ekinci canlı yayını terk etti. Ekinci sosyal medyada Nihat Doğan'ın eski bir fotoğrafını paylaştı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bayrağının önünde bir eylemde görüntülenen Doğan'ı hedef alan Ekinci Seyhan Soylu'ya seslenmişti.

Tuğba Ekinci'nin Nihat Doğan'a öfkesi dinmiyor! Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan bayrağıyla olan fotoğrafı paylaştı! Kendi gerçeği ortada

GERİ DÖNDÜ

Programın moderatörü Seyhan Soylu, geçtiğimiz haftalarda taraflar arasında barış sağlandığını dile getirmişti. Soylu bir açıklama yaparak, "Programın milliyetçi, vatanperver, Ülkücü cenahtan Tuğba Ekinci’ye tebrik telefonları yağdı. Alperen Ocakları, Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocaklarına mensup kişiler tarafından; 'Tuğba Ekinci haklı, programda onu görmek istiyoruz' baskıları geldi" dedi.

Tuğba Ekinci'nin Nihat Doğan'a öfkesi dinmiyor! Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan bayrağıyla olan fotoğrafı paylaştı! Kendi gerçeği ortada

Geçtiğimiz gün programa geri gelen Tuğba Ekinci için Al Sana Haber, Mehter takımı Hücum marşıyla açıldı. Stüdyodaki herkes gibi izleyicilerde şaşkındı.

TUĞBA EKİNCİ YİNE PAYLAŞTI

Tuğba Ekinci programa dönmesinin ardından Nihat Doğan’la ayrı günlerde canlı yayına çıkma kararı alınmıştı. Doğan, pazartesi ve çarşamba günleri, Ekinci ise; salı ve perşembe Al Sana Haber programında yer alıyor. Tuğba Ekinci son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Tuğba Ekinci'nin Nihat Doğan'a öfkesi dinmiyor! Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan bayrağıyla olan fotoğrafı paylaştı! Kendi gerçeği ortada

Tuğba Ekinci o fotoğrafı, “Al Sana Haber magazin Programında milli duruşuma faşist diyen bu insanı Türk Cumhuriyeti adaletine teslim ediyorum. Kendi gerçeği ortada” notuyla paylaştı.

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