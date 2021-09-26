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Tuğba Özerk'ten müzik dünyasındaki isimlere sert sözler! "Pop müziği rezil eden insanlar!"

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Edis Görgülü, Zeynep Bastık ve 'Reynmen' adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ı hedef aldığı öne sürüldü. Özerk, "Hep mi ritim aynı olur ya? Pop müziği rezil eden insanlar!" diyerek müzik dünyasındaki isimleri eleştirdi.

Tuğba Özerk'ten müzik dünyasındaki isimlere sert sözler! "Pop müziği rezil eden insanlar!"

Uzun zamandır magazin dünyasında çok yer edinmeyen 41 yaşındaki şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medya hesabı Twitte üzerinden bir paylaşım yapan Tuğba Özerk, "Hep mi ritim aynı olur ya Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza…Bir de birliktelik kurmuşlar bu pop müziği rezil eden insanlar öperim" sözlerini kullanması üzerine eleştirildi.

Tuğba Özerk'ten müzik dünyasındaki isimlere sert sözler! Pop müziği rezil eden insanlar!

Söz konusu paylaşımda, Özerk'in Edis Görgülü, Zeynep Bastık ve 'Reynmen' adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ı hedef aldığı iddia edildi.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Özerk, ardından, "Sahte okeyler. Hep dön, dön aynı... Öptüm." paylaşımında bulundu.

Şarkıcının bu gönderileri kullanıcıları ikiye böldü. Kimi takipçileri Tuğba Özerk'e hak verirken, kimisi ise "Böyle bir şey söylemeye ne gerek vardı ki? Herkesin tarzı, rengi, ne olduğu kendisine. Bu başkasını ilgilendirmez." diyerek, sanatçıyı eleştirdi.

Tuğba Özerk'ten müzik dünyasındaki isimlere sert sözler! Pop müziği rezil eden insanlar!

YALAN İKİNCİ SIRADA

Öte yandan Bastık ile Reynmen, 'Yalan' adlı şarkılarını geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturmuştu. 'Yalan', YouTube'da trend videolar Listesi'nde 2. sırada yer alıyor.

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