Tuğrul Erüklü kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

TUĞRUL ERÜKLÜ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

21 yaşında olduğu öğrenilen Tuğrul Erüklü, Sakarya'da Erenler İlçesinde cadde üzerindeki bir kıraathanenin sundurmasına kendini asarak intihar etti. Vatandaşlar sabah namazına gittikleri sırada kendini asan genci fark ederken gencin geride bıraktığı not ise yürekleri sızlattı.

NOTTA NELER YAZIYORDU?

Tuğrul Erüklü, yazdığı notta “Ufakken ileride hayatım çok güzel olur zannediyordum. Çünkü çok iyi bir teyzem, çok sevdiğim bir annem, çok iyi arkadaşlarım ve çok sevdiğim arkadaşlarım vardı. Hayat beni zalim, duygusuz, ateist bir şey yaptı. Şimdi bir teyzem, bir annem, 1 tanesi hariç uyuşturucu bağımlısı arkadaşlarım var. Abilerim, onlar yoklar artık. Kendileri çok mükemmellermiş gibi beni olduğum gibi kabullenemediler. Benim geleceğe dair umudum yok, hayalim yok. Hayattan bir beklentim yok. Bu dünyada yerim yok artık. Furkan kendine iyi bak kardeşim. Kimi üzdüysem özür dilerim. Senin suçun değil M.” İfadelerine yer verdi.