TÜİK, 2023 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı, 2024 tüm maaşlarını etkileyecek, İşte açıklanan rakam

Türkiye İstatistik Kurumu, ( TÜİK) 2023 kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. açıklanan rakam 2024 yılında tüm maaşları etkileyecek işte açıklanan rakam.

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TÜİK, 2023 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı, 2024 tüm maaşlarını etkileyecek, İşte açıklanan rakam

Türkiye İstatistik Kurumu, ( TÜİK) 2023 kasım ayı enflasyon rakamlarını yıllık 61.98, aylık 3.28 olarak açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, kasımda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,17 ile konut oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 42,25, aylık yüzde 2,81 arttı

Yİ-ÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,15 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,49 artış, imalatta yüzde 54,11 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,00 azalış ve su temininde yüzde 70,23 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,45 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,16 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 68,11 artış, enerjide yüzde 5,91 azalış ve sermaye malında yüzde 65,21 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,26 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,68, imalatta yüzde 2,26, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,99 ve su temininde yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,50, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,07, enerjide yüzde 3,46 ve sermaye malında yüzde 2,85 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 5 alt sektör daha düşük, 24 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 30,00 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 93,70, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 84,05, içecekler yüzde 74,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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