TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı: Türkiye'de Erkek ölümleri kadınlardan daha fazla

TÜİK ölüm istatistiklerin göre Türkiye'de Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında yüzde 11,4 artarak 565 bin 594 olarak kayıtlara geçerken ülkede erkek ölümünün kadınlardan daha fazla olduğu kaydedildi.

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TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı: Türkiye'de Erkek ölümleri kadınlardan daha fazla

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aydın'da en fazla ölüm nedeni dolaşım sistemi bozuklukları olarak kayda geçti. Son 3 yılda Aydın'da 27 bin 699 kişi hayatını kaybederken meydana gelen ölümlerin 12 bin 422'sinin dolaşım sistemi bozukluklarından kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019, 2020 ve 2021 yılı ölüm oranları ve ölüm sebeplerini açıkladı. Verilere göre son 3 yılda ülke genelinde 2019 yılında 435 bin 941, 2020 yılında 507 bin 938, 2021 yılında ise 565 bin 584 kişi olmak üzere 3 yılda 1 milyon 509 bin 463 kişi hayatını kaybetti. Verilere göre 2020 ve 2021 yılında ülkeyi kasıp kavuran Korona Virüs salgınından ise 2020 yılında 22 bin 136, 2021 yılında ise 65 bin 198 olmak üzere 87 bin 334 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı: Türkiye'de Erkek ölümleri kadınlardan daha fazla

ÖLENLERIN YÜZDE 56'SI ERKEK, YÜZDE 44'Ü KADINLARDAN OLUŞUYOR

Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında yüzde 11,4 artarak 565 bin 594 olarak kayıtlara geçerken ülkede erkek ölümünün kadınlardan daha fazla olduğu kaydedildi. Türkiye'de 2020 yılında ölenlerin yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44,'ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.

AYDINLILAR EN FAZLA DOLAŞIM SISTEMI HASTALIKLARINDAN ÖLÜYOR

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da en fazla ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi hastalıkları yer alıyor. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldığı belirtildi. Ülkede 2. sırada yer alan ölüm nedeni ise yüzde 14 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler yer alırken Türkiye'de yaşayanların 3. ölüm nedeni yüzde 13,4 ile solunum sistemi hastalıkları olarak kayıtlara geçti.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il Afyonkarahisar'dan sonra Aydın oldu.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de 2020 ve 2021 yıllarında insanları en çok korkutan hastalıkların başında yer alan Korona virüs salgınında Türkiye genelinde 87 bin 334 kişi hayatını kaybetti. Aydın'da ise 2020 yılında 196 kişi, 2021 yılında da 569 kişi olmak üzere Covid-19'dan ölen kişi sayısı 765 kişi olarak kayıtlara geçti.

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