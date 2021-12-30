TÜİK'e baskın yapar gibi gitmişti! Kemal Kılıçdaroğlu kez Milli Eğitim Bakanlığına gidecek Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) baskın yapar gibi giden ve kapıdan içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kendisine randevu verilmemesine karşına Milli Eğitim Bakanlığına gidecek.

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TÜİK'in 3 Aralık'ta Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak, TÜİK'e gideceğini belirtmişti. Baskın yapar gibi devlet kurumu olan TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu, kuruma alınmamıştı. SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU Kemal Kılıçdaroğlu bu adımına bir yenisini ekleyecek. Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının kendisine randevu vermemesine karşı bugün saat 13.00'da Bakan Mahmut Özer ile görüşmek için bakanlık binasına gelecek. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" ifadelerini kullandı. Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 29, 2021 ??Sokak hayvanları toplatılmalı mı?

Sizler ne düşünüyorsunuz?

?Yorumlarda buluşalım#Pitbull — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 27, 2021 mahmut özer