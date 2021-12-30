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  3. TÜİK'e baskın yapar gibi gitmişti! Kemal Kılıçdaroğlu kez Milli Eğitim Bakanlığına gidecek

TÜİK'e baskın yapar gibi gitmişti! Kemal Kılıçdaroğlu kez Milli Eğitim Bakanlığına gidecek

Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) baskın yapar gibi giden ve kapıdan içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kendisine randevu verilmemesine karşına Milli Eğitim Bakanlığına gidecek.

TÜİK'e baskın yapar gibi gitmişti! Kemal Kılıçdaroğlu kez Milli Eğitim Bakanlığına gidecek

TÜİK'in 3 Aralık'ta Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak, TÜİK'e gideceğini belirtmişti. Baskın yapar gibi devlet kurumu olan TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu, kuruma alınmamıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Kemal Kılıçdaroğlu bu adımına bir yenisini ekleyecek. Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının kendisine randevu vermemesine karşı bugün saat 13.00'da Bakan Mahmut Özer ile görüşmek için bakanlık binasına gelecek. 

TÜİK'e baskın yapar gibi gitmişti! Kemal Kılıçdaroğlu kez Milli Eğitim Bakanlığına gidecek

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı  yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" ifadelerini kullandı. 

 

TÜİK'e baskın yapar gibi gitmişti! Kemal Kılıçdaroğlu kez Milli Eğitim Bakanlığına gidecek

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