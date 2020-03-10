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TUİK'in verilerine göre evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

İstanbul'da geçen yıl 99 bin 858 çift evlenirken, 33 bin 127 çift boşandı. Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 6,5 arttı.

TUİK'in verilerine göre evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'da 2018 yılında 101 bin 333 çift dünyaevine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 1,4 azalarak 99 bin 858 oldu.

2019'da kentte boşanan çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 31 bin 84'ten 33 bin 127'ye yükseldi.

- Esenyurt lider

Evliliklerin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlilik Bağcılar'da oldu. Bağcılar'da 4 bin 871 çift evlenirken bu ilçeyi 4 bin 790 çiftle Küçükçekmece, 4 bin 454 çiftle Esenyurt, 4 bin 285 Pendik ve 3 bin 989 çiftle Üsküdar takip etti.

Geçen yıl en az evlililiğin yaşandığı ilçe Adalar oldu. 120 çiftin dünya evine girdiği Adalar'ı 223 evlilikle Şile, 427 evlilikle Çatalca, bin 183 evlilikle Silivri ve bin 346 evlilikle Güngören izledi.

2019 yılında bir önceki yıla göre 17 ilçede evlenen çift sayısı artarken, 22 ilçede azaldı.

Boşanmaların ilçelere göre dağılımında ilk sırada Esenyurt yer alırken, geçen yıl 1.946 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1.667 çiftle Küçükçekmece, 1.582 çiftle Ümraniye, 1.580 çiftle Pendik ve 1.387 çiftle Maltepe takip etti.

2019 yılında en az boşanmanın yaşandığı ilçe Adalar oldu. 48 çiftin boşandığı Adalar'ı 74 çiftle Şile, 138 çiftle Çatalca, 432 çiftle Silivri ve 447 çiftle Arnavutköy izledi.

Geçen yıl, bir önceki yıla göre İstanbul'un 35 ilçesinde boşanma sayısı arttı. İstanbul'da sadece Bakırköy, Küçükçekmece ve Bağcılar'da boşanma sayısı azalırken Zeytinburnu'nda sayı değişmedi.

2018 ve 2019 yılında İstanbul'un 39 ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde:

İlçeler2018 evlilik2019 evlilik2018 boşanma2019 boşanma
Adalar1331203348
Bakırköy17741783552540
Beşiktaş20561843527542
Beykoz22442328601603
Beyoğlu18851825506557
Çatalca394427102138
Eyüpsultan26792765884929
Fatih29082682783791
Gaziosmanpaşa25512534935968
Kadıköy3423360411821362
Kartal3158322110921195
Sarıyer25812586828891
Silivri11251183393432
Şile2032236074
Şişli22472236716804
Üsküdar3922398911401164
Zeytinburnu24132430514514
Büyükçekmece16551669641651
Kağıthane317731639401089
Küçükçekmece4958479016831667
Pendik4331428515451580
Ümraniye4045382614391582
Bayrampaşa19382148498516
Avcılar311428569931063
Bağcılar4974487111501101
Bahçelievler4066390911511254
Güngören12971346532547
Maltepe3228310012921387
Sultanbeyli23232371403437
Tuzla16801653560596
Esenler33333182684720
Arnavutköy18041733390447
Ataşehir2591248610491073
Başakşehir22082219668729
Beylikdüzü19741929778880
Çekmeköy17321615540601
Esenyurt4703445417761946
Sancaktepe27362666693799
Sultangazi37703808831910

 

 

 




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