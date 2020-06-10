TÜİK,Mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 yılı Mart ayında işsizlik , geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 yılı Mart ayında işsizlik , geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.
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