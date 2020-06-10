TÜİK,Mart ayı işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 yılı Mart ayında işsizlik , geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

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