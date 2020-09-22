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  3. Tüketici güven endeksi Eylül ayında yüzde 82,0 oldu

Tüketici güven endeksi Eylül ayında yüzde 82,0 oldu

TÜİK, verilerine göre tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarak yüzde 82.0 oldu.

Tüketici güven endeksi Eylül ayında yüzde 82,0 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksinin verileri açıklandı. Buna göre Ağustos ayında yüzde 79,4 olan tüketici güven endeksi  Eylül ayında yüzde 82,0 oldu.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi ise, Eylül ayında bir önceki aya göre 3,7 oranında arttı; Ağustos ayında 59,6 olan endeks, Eylül ayında 61,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM ENDEKSİ

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında 67,9 iken, Eylül ayında yüzde 5,8 oranında artarak 71,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ EYLÜL AYINDA 79,1 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 77,8 iken, Eylül ayında yüzde 1,7 oranında artarak 79,1 oldu.

Tüketici güven endeksi Eylül ayında yüzde 82,0 oldu

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 79,5 iken, Eylül ayında %4,8 oranında artarak 83,3 oldu.

Tüketici güven endeksi Eylül ayında yüzde 82,0 oldu

DAYANIKLI TÜKETİM MADDESİ

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ağustos ayında 92,6 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 93,8 oldu.

Tüketici güven endeksi Eylül ayında yüzde 82,0 oldu

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