Tüketiciler Birliği Genel Başkanı açıkladı: "Ödenen ücretler geri alınabilir"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşlardan özel hastanelerde pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler üzerine açıklama yaptı. Şahin, acil hal durumlarında hastadan hiçbir ücret alınmadığını belirtti..

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın 9 Nisan'da bir genelge yayınlandığını söyledi ve "Bu genelgeye bazı eklemeler yapıldı ve acil hal tanımları genişletildi. İçerisine pandemi süreci boyunca pandemiden dolayı yapılan tanı ve tedavilerde eklendi." dedi.

Şahin, yapılan eklemelerin vatandaşın yararına olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve geri iade edilmesi gerekir. Vatandaşların özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa bu durum acil hal kapsamına girer. Özel hastaneler testten hiçbir ücret alamaz. Ama test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir. Pandemi acil hal kapsamına girdiği için özel hastaneler tanı ve tedavide aldığı ücretin tamamını iade etmek zorundadır."

"VATANDAŞLAR BU YOLU İZLERSE ÜCRETLERİNİ GERİ ALABİLİRLER"

Özel hastanelerde tanı ve tedavi için kendisinden ücret alınan vatandaşların SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik birimine başvurması gerektiğini bildiren Şahin, "Vatandaş kendisinden alınan ücreti tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetine başvursun. Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler. Biz genelge uyarınca da tüketicileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz, uyarıyoruz. Bununla ilgili ilk başvurumuzu da Van'da Tüketiciler Birliği avukatlarımız aracılığıyla yaptık." dedi.