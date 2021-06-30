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  3. Tüm çalışanlar dikkat! 1 Temmuz itibariyle kısa çalışma, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı sona eriyor

Tüm çalışanlar dikkat! 1 Temmuz itibariyle kısa çalışma, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı sona eriyor

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü başlayacak olan normalleşme süreciyle birlikte sona erecek.

Tüm çalışanlar dikkat! 1 Temmuz itibariyle kısa çalışma, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı sona eriyor

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletme, işveren ve işçi gelir kaybına uğradı. Bu kapsamda salgının etkilerinin en aza indirilmesi için kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği devreye alındı. Bunun yanında vatandaşların haksız yere işten çıkarılmalarının önüne geçilmesi için işten çıkarma yasağı devreye alındı.

SONA ERECEK

Söz konusu destekler ve işten çıkarma yasağının sona ermesine saatler kaldı. 1 Temmuz itibariyle kısa çalışma, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı sona erecek.

Tüm çalışanlar dikkat! 1 Temmuz itibariyle kısa çalışma, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı sona eriyor

İŞVERENLER DESTEKLERİN UZATILMASINI İSTİYOR

Ancak işverenler ve ilgili konfederasyonlar,  pandeminin devam ettiğini ifade ederek söz konusu desteklerin devam etmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veya Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni bir karar almaması durumunda 1 Temmuz itibariyle işten çıkarmaların artacağından endişe ediliyor.

Tüm çalışanlar dikkat! 1 Temmuz itibariyle kısa çalışma, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı sona eriyor

PRİMLER 30 GÜN ÜZERİNDEN YATACAK

Öte yandan yeni bir uzatma kararı alınmadığı takdirde bu tarihten sonra normal düzene geçilecek, işçilerin sigorta ödemeleri 30 gün üzerinden yatırılacak. 

Tüm çalışanlar dikkat! 1 Temmuz itibariyle kısa çalışma, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı sona eriyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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