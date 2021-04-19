  1. FOTO GALERİ
  2. GÜNDEM
  3. Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Tazminatsız kovulmanıza sebep olabilir! Sosyal medya nasıl kullanılmalı?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Tazminatsız kovulmanıza sebep olabilir! Sosyal medya nasıl kullanılmalı?

Çalışan kişilerin sosyal medya kullanırken düştüğü hatalar, iş akdinin tazminatsız feshine kadar sebep olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde rapor aldığı halde tatil fotoğraflarını paylaşan iki çalışanın tazminatsız kovulmasını onaylayan Yargıtay kararının ardından sosyal medya kullanımı tehdit unsuru olmaya başladı.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Tazminatsız kovulmanıza sebep olabilir! Sosyal medya nasıl kullanılmalı? 1112

İş yaşamında sosyal medya kullanımının avantajları kadar dezavantajlara da sahip olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçek haline geldi. Geçtiğimiz günlerde, iki arkadaşın rapor alarak tatile gitmelerinin ardından sosyal medyada tatil fotoğraflarını paylaşması, tazminatsız kovulmalarına sebep olmuştu. Bunun üzerine çalışanlar ve işverenler sosyal medyanın önemine daha da dikkat etmeye başladı. Çalışanların sosyal medya kullanımı kimi zaman şirketin hedefleri ile ortak zemine oturduğunda desteklenirken, kimi zaman da şirket çıkarlarına zarar verici hale geliyor.

 