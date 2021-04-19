Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Tazminatsız kovulmanıza sebep olabilir! Sosyal medya nasıl kullanılmalı?

İş yaşamında sosyal medya kullanımının avantajları kadar dezavantajlara da sahip olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçek haline geldi. Geçtiğimiz günlerde, iki arkadaşın rapor alarak tatile gitmelerinin ardından sosyal medyada tatil fotoğraflarını paylaşması, tazminatsız kovulmalarına sebep olmuştu. Bunun üzerine çalışanlar ve işverenler sosyal medyanın önemine daha da dikkat etmeye başladı. Çalışanların sosyal medya kullanımı kimi zaman şirketin hedefleri ile ortak zemine oturduğunda desteklenirken, kimi zaman da şirket çıkarlarına zarar verici hale geliyor.