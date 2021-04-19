Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Tazminatsız kovulmanıza sebep olabilir! Sosyal medya nasıl kullanılmalı?
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Tazminatsız kovulmanıza sebep olabilir! Sosyal medya nasıl kullanılmalı?
Çalışan kişilerin sosyal medya kullanırken düştüğü hatalar, iş akdinin tazminatsız feshine kadar sebep olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde rapor aldığı halde tatil fotoğraflarını paylaşan iki çalışanın tazminatsız kovulmasını onaylayan Yargıtay kararının ardından sosyal medya kullanımı tehdit unsuru olmaya başladı.