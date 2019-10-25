Tüm dünya bunu konuşuyor! Öfkeli koca, karısına tecavüz eden adamın cinsel organını kesti

Olay, Ukrayna’nın Harkiv kentindeki Şevçenkova köyünde meydana geldi.

Bir restoranda, genç adam (27) ve karısı arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Gece saat 01.00 sularında adı henüz açıklanmayan kadın aralarından ayrıldı. Kadının restorandan ayrılmasının üzerinden yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra da kocası çıktı.

KADININ EŞİ, ÇALILIKLARDAN GELEN SESLERİ DUYDU!

Kadın yaşadıkları daireye varmak üzereyken, 25 yaşında olduğu ifade edilen Dmitri İvçenko adlı bir tecavüzcünün saldırısına uğradı.

Kadının eşi de evlerine gelmek üzereyken, çalılıklardan gelen gürültüleri duydu. İddiasına göre İvçenko karısına tecavüz ediyordu.

KARISININ TECAVÜZCÜSÜNE SALDIRIP CİNSEL ORGANINI KESTİ

Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen öfkeli koca, tecavüzcüye saldırarak, bıçakla cinsel organını kesti.

Yöre sakinleri tecavüzcünün çığlıklarına uyanıp hemen olay yerine koştu.

Çevredekiler kanaması olan saldırgan için ambulans çağırırken, genç kadının annesi İvçenko’yu hemen polise ihbar etti.

Güvenlik güçleri olaya ilişkin soruşturma başlatırken, İvçenko’nun polis gözetiminde hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Savcı Tetiana Vasileva, “Tecavüzcü bir hafta önce kız arkadaşı tarafından aldatıldığını söyledi. Olay günü de bir litre votka içmiş. Daha fazla konuşmayı kabul etmedi” ifadelerini kullandı.