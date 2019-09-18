Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararı açıklandı!

FOMC, dün başlayan toplantısı, bugün bitti. Toplantının sonunda ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını duyurdu . Fed faiz indirimini 25 baz puan şeklinde gerçekleştirdi.

ABD MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA: "UYGUN ŞEKİLDE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, "Fed, eylül ayı toplantısında, politika faizinde 25 baz puan indirime gidebilir" açıklamasında bulunurken, uzmanlar ekim toplantısında daha şahin bir tavır sergileyebilir görüşündeydi.

Öte yandan ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu. Deutsche Bank da Fed'in faiz indireceğini düşünürken bu indirimin 2020'yi de kapsayarak 100 baz puana ulaşacağını ve ABD’de büyümenin de düşeceğini belirtmişti.

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi iki adımda 50 baz puan indirmek yerine, Eylül’de tek adımda indirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise Fed’in ekonomide büyümenin sürdürülmesi için "uygun şekilde" hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

2019’DAKİ SON 6. TOPLANTI

Fed’in 2019 yılı içinde son 2 toplantısı kaldı. Bu toplantılardan ilki 7. Fed toplantısı 29-30 Ekim tarihinde yapılırken, yılın son toplantısı olan 8. toplantı 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Fed'in bugün yaptığı açıklama ise bu yılın 6. toplantısından geldi.

2018 TARİHİNDE 4 FAİZ ARTIŞI YAŞANDI

Fed, Jerome Powell’ın göreve başlamasıyla 2018 yılı içinde 4 kez faiz artırımına gitmişti. 21 Mart’ta Powell’ın göreve gelmesiyle ilk faiz artışını gerçekleştiren Fed, ardından 13 Haziran’da bir sonrakini 26 Eylül’de ve son olarak 19 Aralık’ta 25’er baz puan artışlarla 1,25-1,50 baz puan faiz oranlarıyla başladığı yılı, 2,25-2,50 baz puanla tamamlamıştı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI

2018’de faizleri 4. kez artıran Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12’sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

Fed 2015 Aralık’ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı.