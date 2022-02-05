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Tüm dünyanın gözü Fas'a çevrildi! 32 metrelik kuyuya düşen Rayyan isimli çocuk 5 gündür kurtarılmayı bekliyor!

Fas'ın Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan isimli çocuğun kurtarılması için çalışmalar 76 saattir devam ediyor. Yaşayan çocuğun hayatta kalması için oksijen verilirken tüm dünya çalışmalardan gelecek güzel haberi bekliyor.

Alınan bilgilere göre ülkenin kuzeyinde bulunan Şafşavan kentindeki 32 metre derinliği bulunan kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayyan isimli çocuk günlerdir kurtarılmayı bekliyor. Ekiplerin yaklaşık 76 saattir kurtarmaya çalıştığı 5 yaşındaki çocuğun kurtarılması için  beton borular kullanılarak yatay sondaj operasyonuna başlandı.

Tüm dünyanın gözü Fas'a çevrildi! 32 metrelik kuyuya düşen Rayyan isimli çocuk 5 gündür kurtarılmayı bekliyor!

ÇOCUĞA ULAŞMAK İÇİN YATAY KAZI YAPILIYOR

Yatay kazı işleminin Rayyan'ın bulunduğu yere ulaşmak için 8 metrelik bir mesafeyi içerdiği belirtilirken, kazı işleminin uzmanlar tarafından yapıldığı kaydedildi.

Tüm dünyanın gözü Fas'a çevrildi! 32 metrelik kuyuya düşen Rayyan isimli çocuk 5 gündür kurtarılmayı bekliyor!

HAYATTA KALABİLMESİ İÇİN OKSİJEN VERİLİYOR

Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulundurulurken kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hala hayatta olduğu görülüyor. Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen de veriliyor.

Tüm dünyanın gözü Fas'a çevrildi! 32 metrelik kuyuya düşen Rayyan isimli çocuk 5 gündür kurtarılmayı bekliyor!

Sosyal medya platformlarında da salı günü öğle saatlerinde kuyuya düşen Rayyan'la ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Tüm dünyanın gözü Fas'a çevrildi! 32 metrelik kuyuya düşen Rayyan isimli çocuk 5 gündür kurtarılmayı bekliyor!

Tüm dünyanın gözü Fas'a çevrildi! 32 metrelik kuyuya düşen Rayyan isimli çocuk 5 gündür kurtarılmayı bekliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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