Tüm dünyanın gözü Fas'a çevrildi! 32 metrelik kuyuya düşen Rayyan isimli çocuk 5 gündür kurtarılmayı bekliyor!
Fas'ın Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan isimli çocuğun kurtarılması için çalışmalar 76 saattir devam ediyor. Yaşayan çocuğun hayatta kalması için oksijen verilirken tüm dünya çalışmalardan gelecek güzel haberi bekliyor.
Alınan bilgilere göre ülkenin kuzeyinde bulunan Şafşavan kentindeki 32 metre derinliği bulunan kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayyan isimli çocuk günlerdir kurtarılmayı bekliyor. Ekiplerin yaklaşık 76 saattir kurtarmaya çalıştığı 5 yaşındaki çocuğun kurtarılması için beton borular kullanılarak yatay sondaj operasyonuna başlandı.
ÇOCUĞA ULAŞMAK İÇİN YATAY KAZI YAPILIYOR
Yatay kazı işleminin Rayyan'ın bulunduğu yere ulaşmak için 8 metrelik bir mesafeyi içerdiği belirtilirken, kazı işleminin uzmanlar tarafından yapıldığı kaydedildi.
HAYATTA KALABİLMESİ İÇİN OKSİJEN VERİLİYOR
Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulundurulurken kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hala hayatta olduğu görülüyor. Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen de veriliyor.
Sosyal medya platformlarında da salı günü öğle saatlerinde kuyuya düşen Rayyan'la ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuldu.