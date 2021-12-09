Tüm dünyaya korku salmıştı! DSÖ'den Omicon varyantı hakkında sevindiren açıklama: Hafif hastalığa neden olduğuna dair kanıtlar var DSÖ Ghebreyesus, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve tüm dünyada endişe yaratan Omicron varyantının Delta varyantına göre daha hafif hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, kesin bir hükme varmak için erken olduğunu da sözlerine ekledi.

1 7 Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus toplantıda tüm dünyanın gelişmelerini yakından izlediği Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı hakkında açıklamalarda bulundu.