Tüm dünyaya korku salmıştı! DSÖ'den Omicon varyantı hakkında sevindiren açıklama: Hafif hastalığa neden olduğuna dair kanıtlar var
Tüm dünyaya korku salmıştı! DSÖ'den Omicon varyantı hakkında sevindiren açıklama: Hafif hastalığa neden olduğuna dair kanıtlar var
DSÖ Ghebreyesus, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve tüm dünyada endişe yaratan Omicron varyantının Delta varyantına göre daha hafif hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, kesin bir hükme varmak için erken olduğunu da sözlerine ekledi.