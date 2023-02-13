Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında nerelidir? Tümer Doğru evli mi, mesleği ne?

Kanal 7 ekranının sevilen sunucusu Tümer Doğru oldukça merak edilen ünlü bir sunucudur. Uzun yıllardır meslek hayatına Kanal 7'de spiker olarak devam eden Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında nerelidir? Tümer Doğru evli mi, mesleği ne? Tümer Doğru'nun biyografisi...

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Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında nerelidir? Tümer Doğru evli mi, mesleği ne?

Kanal 7 ekranlarından tanıdığımız tok sesiyle etkili bir haber anlatımı olan ünlü sunucu Tümer Doğru hakkında birçok şey merak ediliyor. Peki Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında nerelidir? Tümer Doğru evli mi, mesleği ne? sorulana ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜMER DOĞRU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1971 yılında Van’da doğan Tümer Doğru, uzun süre memleketi olan Van’da yaşamış ve İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarını kazanınca İstanbul'a gelmiştir. Okul bittikten sonra Türk Dili ve Edebiyatı üzerine eğitimler almış olan isim, 2008 tarihinde ise RTÜK tarafından kendisine "Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı" ödülü verilmiştir.

Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında nerelidir? Tümer Doğru evli mi, mesleği ne?

TÜMER DOĞRU MESLEĞİ NE?

Televizyonculuk kariyerine Flash TV ekranlarında başlayan ünlü sunucu ardından ise CNBC-E kanalına geçmiş ve burada da bir müddet çalıştıktan sonra Kanal 6 ekranlarında çalışmaya başlamıştır. Discovery Channel ve National Geographic belgesellerinin yanı sıra birçok reklam, film ve program için seslendirmeler yaptı. Tok sesi, düzgün diksiyonu ile birlikte aldığı eğitim neticesinde ekranların beğenilen haber spikerlerinden olan Doğru, Kanal 7'de mesleki kariyerine başladı.

Kanal 7 ekranlarına geçtiği dönemlerde Sabah Haberlerini sunan Tümer Doğru, akabinde ise Hafta Sonu Haber Bülteni’ni sunmaya başlamıştır. Başarılı sunucu halen Kanal 7 ekranlarda kariyerine devam etmektedir. Aynı zamanda başarılı sunucu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon 3. sınıf öğrencilerine ders vermektedir.

Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında nerelidir? Tümer Doğru evli mi, mesleği ne?

TÜMER DOĞRU EVLİ Mİ?

Tümer Doğru 2017 yılında Serda Ceyhan ile dünya evine girdi.

Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında nerelidir? Tümer Doğru evli mi, mesleği ne?

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