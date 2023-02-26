Tumiso Mogakwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tumiso Mogakwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tumiso Mogakwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tumiso Mogakwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tumiso Mogakwe 17 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da George Tumiso Mogakwe şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tumiso Mogakwe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tumiso Mogakwe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tumiso Mogakwe'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tumiso Mogakwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tumiso Mogakwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tumiso Mogakwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tumiso Mogakwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2017 yılında Chippa Res.

25 Temmuz 2019 yılında Bloem. Celtic

10 Ekim 2020 yılında Chippa United

31 Ağustos 2021 yılında Marumo

Tumiso Mogakwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tumiso Mogakwe şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.