Hababam Sınıfı'nın Bacaksız lakaplı öğrenicisi ve unutulmayan "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğinin sahibi Tuncay Akça'nın hayatı, internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Ünlü edebiyatçı Rıfat Ilgaz tarafından kaleme alınan ve Kemal Sunal, Adile Naşir, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarıyla hayat bularak beyazperdeye yansıtılan Hababam Sınıfı'nın bacaksız öğrencisi Tuncay Akça, küçük yaşında başladığı aktörlük yaşamında bu isimlerle çalışma fırsatı yakalayarak günümüz sanatçıları tarafından kıskanılacak bir başarıya imza atmıştır. Peki gülüşüyle hafızalarımıza kazınan Tuncay Akça kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Tuncay Akça'nın hayatı...

TUNCAY AKÇA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | TUNCAY AKÇA HAYATI

16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu kentinde dünyaya gelen usta oyuncu Tuncay Akça, 56 yaşındadır.

Daha küçük yaşlarda başlamıştır sinemaya ünlü oyuncu. Hababam Sınıfı filmindeki o ansızın ortaya çıkması ve espriyi patlatarak, sinir bozucu gülüşü ile herkese kahkahalar attıran Tuncay Akça hafızalarda yerini aldı.

Çocuk olmasına rağmen kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiren usta oyuncu, 1981 senesinde oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney’in “Yol” isimli filminde sahnede yerini almıştır. Sadece film yoktur sahne hayatında dizilerde de yerini almıştır. Dönemin popüler dizisi olan “Bizimkiler” dizisinde manav rolü ile oyunculuk hayatına devam etmiştir. Bu dizi 1995-2002 yılları arasında devam etmiştir.

2002 yılında İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine ve 2009 yılında İstanbul Sancak Tepe Belediye Başkanlığına adaylığını koymuş olan büyük usta, filmdeki kadar popüler olamayıp seçimlerde bir başarı elde edememiştir.

Maddi durumu pek iyi değildir. Öyle ki evini yenilemek isteyen fakat maddi durumu buna elverişli olmayan aileler için bir program düzenleyen Vahe Kılıçarslan “Hababam Sınıfı” serisinin Bacaksız lakaplı oyuncusu Tuncay Akça’nın evini ziyaret etti ve evini baştan aşağıya yeniledi.

Yeşilçam mı acımasız yoksa hayat mı bilemiyoruz ama bir bildiğimiz var Yeşilçam oyuncularımızın hayatı böyle hüsran ile son bulmasıdır. Değerli oyuncumuza bu vesile ile sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Oyuncumuzun yer aldığı projeleri istifadelerinize sunuyoruz.

Gülen Gözler, Bizim Aile, Şalvar Davası, Aşık Oldum, Mavi Mavi, Çıplak Vatandaş, Milyarder, Fikrimin İnce Gülü, Japon İşi, Selamsız Bando, Seyyar Kamil, Şaşkın Ördek, Bebek, Yol, Çiçek Taksi, Eyvah Babam, Şaban ile Şirin, Ayrı Dünyalar, Yeşil Elma, Duruşma, Şampiyon, Kül Kedisi, Kimse Beni Sevmiyor, Sırlar Dünyası, Tatlı Bela, Elif, Kayıp Prenses, Avanak Detektör ve Öğrenci İşleri gibi unutulmaz dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.

kaynak: yesilcamailesi.com