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Tunceli'de 3.0 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20:05'te Tunceli'de 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Tunceli'de 3.0 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20:05'te Tunceli'nin Pulumur ilçesine bağlı Altınhuseyin köyünde 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği kaydetti.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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