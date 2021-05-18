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  3. Tunceli'de vahşet: Zincire bağlı E.A., 7 ay boyunca Oktay Güler'den şiddet gördü!

Tunceli'de vahşet: Zincire bağlı E.A., 7 ay boyunca Oktay Güler'den şiddet gördü!

Tunceli'de, 22 yaşındaki E.A., 7 aydır birlikte yaşadığı Oktay Güler tarafından zincire bağlanarak işkence gördü. Komşularının yardımıyla kurtulan genç kadının Oktay'ın ailesiyle birlikte yaşadığı ve 7 ay boyunca gördüğü sistematik fiziksel ve cinsel işkenceyi ev halkından hiçbirinin müdahale etmediği öğrenildi.

Tunceli'de vahşet: Zincire bağlı E.A., 7 ay boyunca Oktay Güler'den şiddet gördü!

Tunceli Hozat’a bağlı Yenidoğdu Köyü’nde yaşayan 22 yaşındaki E.A.'nın, 7 aydır beraber yaşadığı Oktay Güler tarafından sistematik olarak işkenceye maruz bırakıldığı öne sürüldü. Komşuların yardımıyla kurtulan E.A.'nın babası, olanları anlatarak, "Kızımın telefonda diyebildiği tek şey, ‘Baba gelin beni kurtarın, bu adam beni öldürecek' oldu" dedi.

ZİNCİRDEN KURTULUP KÖYLÜLERE SIĞINMIŞ

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, küçük bir odada,Oktay Güler tarafından ayağından zincirle bağlanan E.A., 7 ay boyunca fiziksel ve cinsel şiddet gördü. Genç kadının ailesinin ihbarı üzerine Güler yakalanırken, acılı baba, kızının yaşadıklarından haberinin olmadığını, telefonda iyi olduğunu söylediğini ve korktuğu için durumu kendilerine anlatmadığını ifade ederek, "Bu adam kızımı aylarca zincire bağlamış ve her türlü işkenceyi yapmış. Zincirden artık nasıl kurtulduysa kurtulduğu gibi köylülerden birinin evine gitmiş. Köylüler bizi aradı. Kızımın telefonda diyebildiği tek şey, ‘Baba gelin beni kurtarın, bu adam beni öldürecek.’" dedi.

"AİLESİ OLAYDAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ"

Telefon gelmesinin ardından hemen adrese giderek kızını aldığını söyleyen baba, E.A.'nın vücudunun morluk içinde olduğunu belirterek, "Kızım o kadar ağır şeyler yaşamış ki konuşabilecek durumda değil. Aldığı darbelerden dolayı sürekli başının ağrıdığını söylüyor. Psikolojisi çok kötü. Oktay’ın ailesi olaydan sonra gelip özür diledi ve şikayetimizden vazgeçmemizi istedi. Asla vazgeçmem. Kızım Oktay’ın ailesiyle birlikte kalıyordu. 7 aydır aynı evin içinde bir kız zincire bağlanmış, hiç mi bir şey demediler? Ben kızıma bunları yapan bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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