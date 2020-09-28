Tüp bebek için Müge Anlı’ ya başvurdu, hayali gerçek oldu

Son yıllarda programında çözüme kavuşturduğu olaylar ile geniş kitleler tarafından tanınan araştırmacı Gazeteci Müge Anlı programda bir aileyi daha sevinç gözyaşlarına boğdu. Anlı, Arslan Çiftinin yıllardır istediği tüp bebek hayalini gerçekleştirdi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ BAŞARILI SONUÇLANDI

İstanbul'da yaşayan Şükriye- Cemal Arslan çifti 12 yıllık evlilik süreçlerinde bebek hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Arslan çiftinin hayatı atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yazdıkları mektupla değişti. Sunucu Müge Anlı'nın geçen yıl ''Hayallerinizi bana yazın. Gerçekleştirebildiğim olursa başımla birlikte ne mutlu'' deyince annelik özlemiyle yanıp tutuşan Şükriye Arslan tüp bebek isteğini yazıya döktü.

Bu dileğe kayıtsız kalmayan ekip harekete geçti. Tüp bebek için tedavi süreci başladı. 12 yıllık özlemi bitiren müjdeli haber geldi. Hamile kalan Arslan nur topu gibi bir erkek evlat dünyaya getirdi. Bebeğine ise doktorunun Hünkar adını verdi. Çiçeği burnunda anne, "Bu mutluluğumuz teşekkürle izah edilemez" dedi.

HÜNKAR BEBEK GAYET SAĞLIKLI

Anne Şükriye Arslan, mektubu 2019'da yazdığını belirtti. Müge Anlı ve ekibinin mektubuna cevap verdiğini söyleyen anne, "Sonrasında sürecin başından sonuna kadar titizlikle takip ettiler. Çevre Hastanesi sahibi Gülten Aşıcıoğlu ve Doktorumuz Hürkan Akyol ile tanıştırdılar. 12 yıllık anne olma hayalim tam gerçek oldu hamile kaldım derken pandemi süreci başladı. Herkes gibi ben de korku dolu zamanlar yaşadım. "Ya hastalanırsam, ya çocuğuma bir şey olursa" diye çok korktum. Ama çok şükür her şey yolunda gitti ve oğlum Hürkan bebeği 27 Haziran 2020 tarihinde saat 23.08'de kucağıma aldım" dedi.

MÜGE ANLI'DAKİ HASAN KİRAZ OLAYI NEDİR?

Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Kiraz'ın ailesi oğullarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anlı’nın ilk şüphelendiği durum, geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan Hasan Kiraz’ın istemsiz davranışlarda bulunması nedeniyle başına bir şey gelmiş olabileceğiydi. Ancak Hasan Kiraz’ın abisinin ifadeleri farklı iddiaları beraberinde getirdi.

Hasan Kiraz’a trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz’e 20 bin TL verdiğini anlattı. Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Kardeşinin bilgilerini kullanarak yasa dışı banka işlemi yapan Hüseyin Kiraz’ın suç duyurusunda bulunmaması soru işaretlerine neden oldu.

Müge Anlı ve ekibi Hasan Kiraz’ın kaybındaki kritik soruya yanıt arıyor: 231 bin lira kaybolmadan önce mi alındı?