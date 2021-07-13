Tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan Aylin Coşkun'un eşi hakkındaki itirafı şaşırttı! Sevenlerinden dua istedi

1,5 yıldır konserlere ara vermek zorunda kalan 45 yaşındaki Aylin Coşkun önceki akşam Miracle Asia Otel’de bir düğünde sahne almadan önce “Elim ayağım titriyor uzun zaman sonra sahneye çıkacağım için” şeklinde bir açıklamada bulundu.

"EŞİME YARANAMIYORUM"

Aylin Coşkun eşiyle ilgili konuşurken şaşırtıcı bir itirafta bulunarak eşinin hiçbir şeyi beğenmediğini söyledi. Coşkun, "Yemek yapıyorum yaranamıyorum, temizlik yapıyorum yaranamıyorum hiçbir şey beğenmiyor artık yapmayacağım. Aramız iyi ama beğenmiyor yani” dedi.

"1,5 YILDIR ÇOK UĞRAŞIYORUM"

Yaklaşık 1,5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan Aylin Coşkun, “Olmuyor şu an deniyoruz 16 kilo aldım. Tedaviler devam herkesten dua istiyorum. Kanser hastalarıyla aynı streste gidiyormuş tüp bebek tedavisi 1,5 yıldır çok uğraşıyorum” dedi.

Uğraşları sonucu anne olamazsa kedi alacağını söyleyen şarkıcı, “Çocuğum olmazsa 10 tane daha kedi alacağım” dedi.

Aylin Coşkun, 17 yıllık aşkı Volkan Aslan ile iki yıl önce görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

