Tüp mide ameliyatı, gastrik bypass olarak da adlandırılan bir kilo verme ameliyatı türüdür. Obez olan insanları tedavi etmek için kullanılır. Ameliyat midenizi küçültür ve yiyeceklerin ince bağırsağınızın bir kısmını atlamasına izin verir. Bu, vücudunuzun yediğiniz besinlerden emdiği kalori miktarını azaltır.

Tüp Mide Ameliyatı Nedir?

Bu ameliyatın, midenin orijinal boyutunun yaklaşık %15'ine kadar küçültüldüğü bir kilo verme ameliyatıdır. Ameliyat, midenin büyük bir kısmının çıkarılması ve geriye dar bir mide tüpü veya "kılıf" bırakılmasıyla gerçekleştirilir.

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Ameliyat laparoskopik olarak gerçekleştirilir, yani karın içinde küçük kesiler yapılır ve cerrahı yönlendirmek için bir kamera yerleştirilir. Ameliyat gerçekleştirmek yaklaşık bir saat sürer. Tüp mide ameliyatı olan çoğu kişi, ameliyattan sonraki ilk yıl içinde, fazla vücut ağırlıklarının yaklaşık %60'ını kaybeder. Kilo kaybı genellikle ilk yıldan sonra yavaşlar, ancak bazı kişiler ameliyattan birkaç yıl sonra da kilo vermeye devam eder.

Genellikle güvenli ve etkili bir kilo verme ameliyatı olarak kabul edilen bu operasyondan kaynaklanan komplikasyonlar oldukça azdır. Ancak kanama, enfeksiyon ve mide kılıfından sızıntıları nadirde olsa yaşanabilmektedir. Eğer bu ameliyatı yaptırmayı düşünüyorsanız, riskleri ve faydaları doktorunuzla konuşmanız önemlidir. Ameliyat olma kararı, tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekiple dikkatli bir şekilde değerlendirilip tartışıldıktan sonra verilmelidir.

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Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bu operasyon, midenin bir kısmını çıkaran bir kilo verme ameliyatıdır. Mide küçülünce kendinizi daha çabuk tok hissedersiniz.

Ameliyat karındaki birkaç küçük kesikten yapılır.

Kesiklerden birinden bir laparoskop (ince, ışıklı bir tüp) sokulur. Cerrah mideyi ve çevresini görmek için laparoskopi kullanır.

Cerrah daha sonra başka bir küçük kesikten midenin büyük bir bölümünü çıkarır. Kalan mide, küçük bir manşon benzeri şekle dönüştürülür.

Küçültülen bu mide kılıfı daha sonra ince bağırsağa bağlanır. Ameliyat 1-2 saat arasında sürmektedir.

Ameliyattan sonra 1 ila 3 gün hastanede kalınmalıdır. Burnunuzda nefes almanıza yardımcı olacak bir tüp (kateter), sıvıyı boşaltmak için midenizde bir tüp olacaktır. Ameliyattan sonraki ilk hafta berrak bir sıvı diyeti uygulanmalı ve daha sonra yavaş yavaş katı yiyecekler diyete geri eklenmelidir.

Tüp mide ameliyatı güvenli ve etkili bir kilo verme ameliyatıdır. Diğer zayıflama ameliyatlarına göre komplikasyon riski daha düşüktür.

Mide Küçültme Ameliyatı Olacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

Gastrik bypass ameliyatı olarak da adlandırılan mide küçültme ameliyatı yaptırmayı düşünüyorsanız, dikkat etmeniz gereken birkaç şey olduğunu bilmeniz gerek. Bu tür ameliyatlar herkese uygun değildir ve elbette belirli riskleri vardır. Bunlar mutlaka operasyon öncesi öğrenilmektedir.

Dikkate almanız gereken ilk şey, gerçekten obez olup olmadığınızdır. Bu ameliyata aday olabilmek için en az 100 veya ve daha fazla kilolu olmanız gerekir. Bu kadar kilolu değilseniz, başka bir kilo verme seçeneğini düşünebilirsiniz.

Ayrıca uzun bir iyileşme dönemine hazırlanmanız gerekir. Bu gibi ameliyatları yaptırıp, ertesi gün normal hayatınıza dönebileceğinizi düşünmeyin. Tamamen iyileşmeniz birkaç haftayı bulabilmektedir. Bu süre zarfında özel bir diyet uygulamanız gerekmektedir. Bir süre katı yiyecekler yenmemelidir. Ayrıca vücudun ihtiyaç duyduğu her şeyi aldığından emin olmak için vitamin ve mineral almak da gerekecektir.

Yaşam tarzınızdaki bazı değişikliklere de hazırlıklı olmalısınız. Bu ameliyat, daha küçük öğünleri daha sık yemek zorunda kalmanıza neden olacaktır. Ayrıca ayağa kalkıp günlük rutininizde bazı değişiklikler yapmanız ve daha fazla hareket etmeniz gerekecektir.

Tüp Mide Ameliyatının Riskleri

Tüp mide ameliyatıyla ilgili bilmeniz gereken bazı potansiyel riskler ve komplikasyonlar vardır.

Bu ameliyatın en yaygın risklerinden biri midenin zamanla gerilebilir olmasıdır. Bu, küçük midenin tutabileceğinden daha fazla yerseniz veya ameliyattan sonra sağlıklı bir diyet ve egzersiz planı izlemezseniz olabilir. Mide yeniden gerilirse, tekrar kilo almaya başlayabilirsiniz.

Bu ameliyatın bir diğer potansiyel riski de küçük midenin beslenme ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar yiyecek tutamayabilmesidir. Bu yetersiz beslenmeye ve vitamin eksikliklerine yol açabilir.

Bu operasyonun bir diğer riski de ameliyatın mide kaslarına zarar verebilmesidir. Bu, midenin düzgün bir şekilde boşalmasını zorlaştırabilir ve mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir. Bu yüzden tüp mide ameliyatı düşünüyorsanız, olası tüm riskler ve komplikasyonlar hakkında doktorunuzla konuşmanız önemlidir.



Op. Dr. Mustafa Akpınar

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Tüp Mide Ameliyatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mide küçültme ameliyatı nedir?

Gastrik bypass ameliyatı olarak da adlandırılan bu ameliyat, bir tür kilo verme ameliyatıdır. Genellikle vücut kitle indeksi (BMI) 35-40 veya daha fazla olan kişilerde yapılır.

Mide küçültme ameliyatının faydaları nelerdir?

Mide küçültme ameliyatı çok fazla kilo vermenize yardımcı olabilir. Ayrıca sağlığınızı ve yaşam kalitenizi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Mide küçültme ameliyatına nasıl hazırlanırım?

Doktorunuz ameliyat için nasıl hazırlanacağınız konusunda size talimat verecektir. Ameliyattan önce kilo vermeniz gerekebilir. Ayrıca sigarayı ve alkolü de bırakmanız gerekmektedir.

Mide küçültme ameliyatından sonra ne olur?

Ameliyattan sonra birkaç gün hastanede kalmanız gerekmektedir. Birkaç hafta boyunca sıvı diyeti yapılmalı ve daha sonra yavaş yavaş katı yiyecekleri diyetinize geri eklemeye başlamalısınız.

Ameliyattan sonra vitamin almam gerekecek mi?

Evet, vitamin ve mineral almanız gerekecek. Bunun nedeni, vücudunuzun ameliyattan sonra onları uzun bir süre emememesidir.

2022 Tüp Mide Ameliyatı Fiyatı

2022 yılında bu ameliyatı olmayı düşünüyorsanız, bunun ne kadara mal olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Tüp mide ameliyatı fiyatları, yaptıracağınız ameliyatın türü, seçeceğiniz cerrah ve ameliyatın yeri gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu yüzden bu konuda net bir fiyat alabilmek adına bir uzmanla görüşmeniz gerekmektedir

Tüp Mide Ameliyatı ile 1 Ayda Kaç Kilo Verilecek?

Tüp mide ameliyatı, midenin büyük bir kısmının çıkarılmasını ve yaklaşık bir muz büyüklüğünde ve şeklinde dar bir mide kılıfı bırakılmasını içeren bir kilo verme ameliyatıdır. Bu daha küçük mide kesesi, yiyebileceğiniz yiyecek miktarını sınırlar ve daha çabuk tok hissetmenize yardımcı olur.

Mide ameliyatından sonra kilo kaybı en fazla ilk 3 ayda yaşanır. İlk 6 ayda kişi kilosunun büyük bir kısmını kaybeder ve yaklaşık 1 yıl içerisinde ideal kilosuna ulaşabilir. Ameliyattan sonraki ilk ayda ortalama 10-15 kg kaybedilir. Sonraki aylarda kilo verme süreci devam eder. Verilen kilo miktarı ve kilo verme hızı kişinin metabolizmasına, beslenmesine, egzersizine bağlı olarak artış ya da azalış gösterebilir.

Mide Küçültme Ameliyatı Olmak İçin Kaç Kilo Olmak Lazım?

Gastrik bypass olarak da adlandırılan tüp mide ameliyatı olmayı düşünüyorsanız, bu operasyonu yaptırabilmek için ne kadar kilonuz olması gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu sorunun cevabı, boyunuz, mevcut kilonuz, vücut kitle indeksiniz (VKİ) ve genel sağlığınız dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır.

Genel olarak, gastrik bypass için uygun olmak için BMI'nizin 35-40 olması gerekir. Önemli ölçüde fazla kilonuz varsa ve şeker hastalığı veya uyku apnesi gibi başka sağlık sorunlarınız varsa, vücut kitle endeksinizin 35 olması da ameliyat gerektirebilir.

Bariatrik cerrahi için iyi bir aday olarak kabul edilirseniz, bir sonraki adım kilo vermektir. Ameliyat olabilmeniz için önce vücut ağırlığınızın en az %10'unu kaybetmeniz gerekecektir. Bu kilo kaybı, ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Kilo Alır mıyım?

Çoğu insan, tüp mide ameliyatından sonraki ilk yıl içinde fazla vücut ağırlığının yaklaşık %60'ını kaybeder. Bu ameliyattan sonra kilo alımı yaygın değildir. Ancak bazı durumlarda %10-15 oranında kilo alımı olabilmektedir. Bunun olmasının birkaç nedeni olabilir:

Sağlıklı bir diyet uygulamamak,

Yetersiz egzersiz yapmak,

Çok fazla yemek yemek,

Yeterince protein almamak,

Yeterince su içmemek,

Ve Yeterince uyumamaktır.

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