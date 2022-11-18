Tur tatili faciaya döndü! Minibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Karadeniz turundan dönen minibüs, Elazığ'da şarampole uçtu. Kazada minibüs içerisinde bulunan 20 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, Elazığ - Malatya karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 BKR 87 plakalı minibüs, Karadeniz turundan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4'ü Malatya'ya 16'sı ise Elazığ'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.